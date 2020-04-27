Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 23 тысячи человек

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 27 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 903 (30 человек за сутки). Общее число заразившихся возросло на 595 человек (против 444 сутками ранее) до 23 864. Число выздоровевших увеличилось на 49 человек до 1277.

Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 14 072 подтвержденных случая заражения, из них умерли 502 человека. В столице Португалии - Лиссабоне - зарегистрировано только 1346 случаев заражения, пишет РИА Новости.

Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.