Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 330 человек

Понедельник, 16 Март 2020 Португалия Португалия

Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 330 человек

С 16 марта в стране закрыты все школы.

Число случаев заражения коронавирусом в Португалии возросло до 331. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sik со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

На прошлой неделе премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил о том, что с 16 марта закрываются школы, мера будет действовать по меньшей мере до 9 апреля. Он также сообщил о запрете посещения ночных клубов и об ограничении доступа в рестораны и торговые центры. Премьер добавил, что пассажирам круизных лайнеров, не являющимся гражданами Португалии, не разрешат высаживаться на территории страны, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о 245 инфицированных.

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