Число зарегистрированных безработных в Португалии выросло

Число зарегистрированных в Институте занятости и профессиональной подготовки (IEFP) безработных, согласно данным, опубликованным 20 мая, выросло до 392 323, что больше на 71 083 человек, нежели в прошлом году.

По сравнению с мартом число зарегистрированных безработных также увеличилось - на 14,1 процента (более 48 562 человек), пишет ТАСС.