Число зарегистрированных безработных в Португалии выросло
Число зарегистрированных безработных в Португалии выросло в апреле на 22,1 % по сравнению аналогичным периодом 2019 года.
Число зарегистрированных в Институте занятости и профессиональной подготовки (IEFP) безработных, согласно данным, опубликованным 20 мая, выросло до 392 323, что больше на 71 083 человек, нежели в прошлом году.
По сравнению с мартом число зарегистрированных безработных также увеличилось - на 14,1 процента (более 48 562 человек), пишет ТАСС.