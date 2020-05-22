Число зарегистрированных безработных в Португалии выросло

Пятница, 22 Май 2020 Португалия Португалия

Число зарегистрированных безработных в Португалии выросло

Число зарегистрированных безработных в Португалии выросло в апреле на 22,1 % по сравнению аналогичным периодом 2019 года. 

Число зарегистрированных в Институте занятости и профессиональной подготовки (IEFP) безработных, согласно данным, опубликованным 20 мая, выросло до 392 323, что больше на 71 083 человек, нежели в прошлом году.

По сравнению с мартом число зарегистрированных безработных также увеличилось - на 14,1 процента (более 48 562 человек), пишет ТАСС.

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