ЧМ-2018: Португалия - Испания. Накануне
Второй игровой день на чемпионате мира завершится поединком фаворитов, который можно назвать одним из центральных матчей на всей групповой стадии.
Действующие чемпионы Европы - португальцы встретятся с предыдущими обладателями европейской короны - испанцами, что само по себе является очень громкой вывеской. Оправдают ли команды ожидания болельщиков яркой игрой - неизвестно, однако бескомпромиссная борьба между географическими соседями и историческими футбольными соперниками гарантирована.
О том, что нас ждет весьма интересный матч говорят и составы коллективов, в каждом из которых полно мастеров экстра-класса. Главной звездой на обе команды, разумеется, является Криштиану Роналду, на которого традиционно надеется вся Португалия, и от которого болит голова тренерскому штабу и игрокам соперника. От нападающего Реала в поединке с испанцами действительно будет зависеть многое, однако не стоит забывать, что по ту сторону баррикад находится его одноклубник Серхио Рамос, способный остановить любого форварда. В дуэте с еще одним титаном оборонительной линии Жераром Пике они вполне могут не дать развернуться Роналду, потому очень важно, чтобы в нужный момент на первый план у португальцев могли выйти и другие футболисты.
Наибольшим атакующим потенциалом в составе «европейских бразильцев», помимо Криштиану, обладают Бернарду Силва, проведший качественный первый сезон в Манчестер Сити, и Гонсалу Гедеш, чью испанскую кампанию 2017/2018 в составе Валенсии и вовсе можно назвать блестящей.
- Дата и время: 15 июня, 19:00 (Лиссабон).
- Стадион: Фишт, Сочи.
- Арбитр: Джанлука Рокки.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:
- Португалия:
Руй Патрисиу - Суареш, Пепе, Алвеш, Геррейру - Б. Силва, Карвалью, Жоау Мариу, Гедеш - Андре Силва, Роналду
- Испания:
Де Хеа - Одриосола, Пике, Рамос, Хорди Альба - Бускетс, Алькантара - Давид Силва, Иско, Иньеста - Коста
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
- Это будет 36 встреча между данными командами во всех турнирах, учитывая товарищеские матчи. Испания имеет на своем счету 16 побед, тогда как португальцы отпраздновали триумф только 6 раз.
- Португалия одержала победы в последних 9 официальных матчах.
- Испания не пропускала в 6 из 8 официальных матчей, Португалия - в 5 из 6.
- Португалия забивала минимум два гола в последних 8 из 9 официальных матчей.
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