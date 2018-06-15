ЧМ-2018: Португалия - Испания. Накануне

Действующие чемпионы Европы - португальцы встретятся с предыдущими обладателями европейской короны - испанцами, что само по себе является очень громкой вывеской. Оправдают ли команды ожидания болельщиков яркой игрой - неизвестно, однако бескомпромиссная борьба между географическими соседями и историческими футбольными соперниками гарантирована.

О том, что нас ждет весьма интересный матч говорят и составы коллективов, в каждом из которых полно мастеров экстра-класса. Главной звездой на обе команды, разумеется, является Криштиану Роналду, на которого традиционно надеется вся Португалия, и от которого болит голова тренерскому штабу и игрокам соперника. От нападающего Реала в поединке с испанцами действительно будет зависеть многое, однако не стоит забывать, что по ту сторону баррикад находится его одноклубник Серхио Рамос, способный остановить любого форварда. В дуэте с еще одним титаном оборонительной линии Жераром Пике они вполне могут не дать развернуться Роналду, потому очень важно, чтобы в нужный момент на первый план у португальцев могли выйти и другие футболисты.

Наибольшим атакующим потенциалом в составе «европейских бразильцев», помимо Криштиану, обладают Бернарду Силва, проведший качественный первый сезон в Манчестер Сити, и Гонсалу Гедеш, чью испанскую кампанию 2017/2018 в составе Валенсии и вовсе можно назвать блестящей.

Дата и время: 15 июня, 19:00 (Лиссабон).

15 июня, 19:00 (Лиссабон). Стадион: Фишт, Сочи.

Фишт, Сочи. Арбитр: Джанлука Рокки.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

Португалия:

Руй Патрисиу - Суареш, Пепе, Алвеш, Геррейру - Б. Силва, Карвалью, Жоау Мариу, Гедеш - Андре Силва, Роналду

Руй Патрисиу - Суареш, Пепе, Алвеш, Геррейру - Б. Силва, Карвалью, Жоау Мариу, Гедеш - Андре Силва, Роналду Испания:

Де Хеа - Одриосола, Пике, Рамос, Хорди Альба - Бускетс, Алькантара - Давид Силва, Иско, Иньеста - Коста

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