ЧМ-2018: Португалия - Марокко. Накануне

Среда, 20 Июнь 2018 Португалия Португалия

ЧМ-2018: Португалия - Марокко. Накануне

Команды подходят к очному противостоянию в разном настроении. Португальцы хоть и вели дважды в матче первого тура против Испании, но все же должны быть рады ничейному результату той встречи.

А вот Марокко уступило в матче, который обязаны были выигрывать, если хотели побороться за выход из группы.

Теперь Марокко в матче с практически соседями, не имеют права на ошибку. Поражение в этом поединке тут же означает прекращение борьбы за выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Африканская сборная подходит к матчу с чемпионами Европы с кадровыми потерями. Травму в матче с Ираном получил Нордин Амрабат, который не сможет выйти на поле. Также есть повреждение и у Набиля Дирара. Скорее всего, молодой защитник Реала Ашраф Хакими сменит левый фланг обороны на правый, а слева выйдет Медиль.

Что касается португальцев, то вряд ли стоит ожидать от Фернанду Сантуша существенных изменений в составе. Возможно, сменится партнер Криштиану Роналду по нападению, вместо Гедеша появится Андре Силва.

К слову о Криштиану. Роналду практически в одиночку вытащил для своей команды ничью против Испании и именно он будет главным козырем в этом противостоянии. Борьба за Золотую бутсу ЧМ, за шестой Золотой мяч, за мировое чемпионство - у КР достаточно мотивации для того, чтобы выложиться в этом матче на полную.

  • Дата и время: 20 июня, 13:00 (Лиссабон).
  • Стадион: Лужники, Москва.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

  • Португалия:
    Патрисиу - Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру - Карвальо, Моутиньо - Б. Силва, Б. Фернандеш, Гедеш - Роналду
  • Марокко:
    Мунир - Хакими, Саисс, Бенатиа, Мендиль - Эль-Ахмади, Буссуфа - Зиех, Беланда, Харит - Бутаиб

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  • Первую из своих четырех побед на чемпионатах мира Марокко одержал именно над Португалией.
  • Когда Марокко обыгрывал Португалию на том ЧМ в Мексике, на свет уже появились всего 4 игрока из нынешнего состава африканской сборной. Всем было менее двух лет.
  • Португалия не проигрывала на чемпионатах мира неевропейским сборным с 2002 года (В5, Н3), когда проиграли Южной Корее.
  • Роналду может стать лучшим бомбардиром в истории европейских сборных, если забьет гол.
  • по воротам Марокко во втором тайме матча с Ираном не было нанесено ни одного удара в створ, но они все равно пропустили и проиграли.

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