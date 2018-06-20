ЧМ-2018: Португалия - Марокко. Накануне

А вот Марокко уступило в матче, который обязаны были выигрывать, если хотели побороться за выход из группы.

Теперь Марокко в матче с практически соседями, не имеют права на ошибку. Поражение в этом поединке тут же означает прекращение борьбы за выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Африканская сборная подходит к матчу с чемпионами Европы с кадровыми потерями. Травму в матче с Ираном получил Нордин Амрабат, который не сможет выйти на поле. Также есть повреждение и у Набиля Дирара. Скорее всего, молодой защитник Реала Ашраф Хакими сменит левый фланг обороны на правый, а слева выйдет Медиль.

Что касается португальцев, то вряд ли стоит ожидать от Фернанду Сантуша существенных изменений в составе. Возможно, сменится партнер Криштиану Роналду по нападению, вместо Гедеша появится Андре Силва.

К слову о Криштиану. Роналду практически в одиночку вытащил для своей команды ничью против Испании и именно он будет главным козырем в этом противостоянии. Борьба за Золотую бутсу ЧМ, за шестой Золотой мяч, за мировое чемпионство - у КР достаточно мотивации для того, чтобы выложиться в этом матче на полную.

Дата и время: 20 июня, 13:00 (Лиссабон).

20 июня, 13:00 (Лиссабон). Стадион: Лужники, Москва.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

Португалия:

Патрисиу - Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру - Карвальо, Моутиньо - Б. Силва, Б. Фернандеш, Гедеш - Роналду

Патрисиу - Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру - Карвальо, Моутиньо - Б. Силва, Б. Фернандеш, Гедеш - Роналду Марокко:

Мунир - Хакими, Саисс, Бенатиа, Мендиль - Эль-Ахмади, Буссуфа - Зиех, Беланда, Харит - Бутаиб

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: