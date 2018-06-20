ЧМ-2018: Португалия - Марокко. Накануне
Команды подходят к очному противостоянию в разном настроении. Португальцы хоть и вели дважды в матче первого тура против Испании, но все же должны быть рады ничейному результату той встречи.
А вот Марокко уступило в матче, который обязаны были выигрывать, если хотели побороться за выход из группы.
Теперь Марокко в матче с практически соседями, не имеют права на ошибку. Поражение в этом поединке тут же означает прекращение борьбы за выход в 1/8 финала чемпионата мира.
Африканская сборная подходит к матчу с чемпионами Европы с кадровыми потерями. Травму в матче с Ираном получил Нордин Амрабат, который не сможет выйти на поле. Также есть повреждение и у Набиля Дирара. Скорее всего, молодой защитник Реала Ашраф Хакими сменит левый фланг обороны на правый, а слева выйдет Медиль.
Что касается португальцев, то вряд ли стоит ожидать от Фернанду Сантуша существенных изменений в составе. Возможно, сменится партнер Криштиану Роналду по нападению, вместо Гедеша появится Андре Силва.
К слову о Криштиану. Роналду практически в одиночку вытащил для своей команды ничью против Испании и именно он будет главным козырем в этом противостоянии. Борьба за Золотую бутсу ЧМ, за шестой Золотой мяч, за мировое чемпионство - у КР достаточно мотивации для того, чтобы выложиться в этом матче на полную.
- Дата и время: 20 июня, 13:00 (Лиссабон).
- Стадион: Лужники, Москва.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:
- Португалия:
Патрисиу - Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру - Карвальо, Моутиньо - Б. Силва, Б. Фернандеш, Гедеш - Роналду
- Марокко:
Мунир - Хакими, Саисс, Бенатиа, Мендиль - Эль-Ахмади, Буссуфа - Зиех, Беланда, Харит - Бутаиб
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
- Первую из своих четырех побед на чемпионатах мира Марокко одержал именно над Португалией.
- Когда Марокко обыгрывал Португалию на том ЧМ в Мексике, на свет уже появились всего 4 игрока из нынешнего состава африканской сборной. Всем было менее двух лет.
- Португалия не проигрывала на чемпионатах мира неевропейским сборным с 2002 года (В5, Н3), когда проиграли Южной Корее.
- Роналду может стать лучшим бомбардиром в истории европейских сборных, если забьет гол.
- по воротам Марокко во втором тайме матча с Ираном не было нанесено ни одного удара в створ, но они все равно пропустили и проиграли.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!