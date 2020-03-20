ЧП в Португалии: наши права и обязанности

ВОТ МЕРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Граждане смогут покинуть дом только в следующих ситуациях:



Чтобы купить продукты и получить доступ к основным услугам.



На работу, если нет возможности работать из дома.



Купить расходные материалы, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, когда это делается из дома.



Поездки по состоянию здоровья, то есть для оказания медицинской помощи и перевозки больных людей.



Для лечения животных, то есть поездок к ветеринару

Перемещение по семейным обстоятельствам, чтобы помочь людям, с ограниченными возможностями, детям, родителям, пожилым людям или другим иждивенцам.



Поездки в банки и страховые компании.



Короткие перемещения для физических упражнений (до двух человек).



Прогулки с домашними животными.



Перемещение лиц со свободным транзитом, оформленным на законных основаниях, при выполнении ими своих функций.



Поездки сотрудников дипломатических, консульских представительств и международных организаций, расположенных в Португалии, при условии, что они связаны с выполнением официальных функций.



Другие виды деятельности аналогичного характера или по причинам форс-мажора или абсолютной необходимости, при условии, что они будут должным образом обоснованы.



Автомобильное перемещение



Помимо выше описанного, вы также можете перемещаться для заправки топливом, всегда помня о том, что при любых поездках должны соблюдаться рекомендации и распоряжения, установленные органами здравоохранения.



Для пожилых людей



Люди старше 70 лет имеют определенное время для посещения учреждений, а именно в первые два часа ежедневной работы, которые предназначены исключительно для их посещения.



Учреждения, которые будут закрыты во время ЧП



Учреждения, где люди принимаются лично закрыты, поэтому услуги, по возможности будут предоставляться через телефон и интернет.



Рестораны и кафе, клубы, бары, художественные галереи, музеи, зоопарки, парки развлечений, детские игровые площадки, любые спортивные площадки, кинотеатры, театры, скверы, конгресс-павильоны, концертные залы, футбольные поля или другие места, похожие на предыдущие.



Учреждения, которые будут работать



Столовые и другие коллективные предприятия общественного питания, услуги которых осуществляются на основании договора постоянного исполнения.



Онлайн-сервисы, деятельность по предоставлению услуг, которая предоставляется удаленно, без контакта с общественностью или которая осуществляет свою деятельность через электронную платформу.



Розничная торговля или предоставление услуг, расположенных вдоль автомагистралей, внутри железнодорожных вокзалов, аэропортов, речных станций и госпиталей.



В заведениях, которые остаются открытыми, должны соблюдаться следующие правила



Минимальное расстояние два метра между людьми при покупке товаров.



Употребление продуктов внутри заведений запрещено



Транспортировка продуктов и предоставление услуг должны осуществляться в соответствии с гигиеническими и санитарными правилами, установленными органами здравоохранения.

В приоритете люди с ограниченными возможностями, беременные, люди в сопровождении младенцев, медицинские работники или другие лица, которые находятся в ситуации особой уязвимости с новым коронавирусом.



Все государственные службы, которые считаются необходимыми, поддерживают свою деятельность, а именно услуги, предоставляемые медицинскими работниками, скорая помощь, пожарные, а также вооруженные силы.



Запреты



Все праздники религиозного характера и другие, где собирается много людей.



На похоронах люди должны соблюдать дистанцию.



При необходимости, органы здравоохранения могут занять помещения предприятий, фабрик, мастерских, включая медицинские центры и частные медицинские учреждения, для борьбы с Covid-19.



Кроме того, министры здравоохранения и экономики будут уполномочены принимать решения об открытии и закрытии некоторых учреждений.



Работодатели доджны отпускать работников на дистанционную работу "teletrabalho", если их функции позволяют выполнять свои обязанности из дома.