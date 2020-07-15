Что ждет население Португалии в 2100 году?

Журнал Lancet опубликовал результаты научного исследования, в котором рассказывается о демографическом кризисе и сокращении мирового населения. По оценкам ученых, к началу следующего столетия число жителей Португалии может упасть до 5 млн человек.

Численность населения в мире достигла своего пика в 2017 году, тогда показатели удивили рекордной отметкой в 7,64 млрд человек. По предварительным оценкам, следующий пик ожидается в 2064 году – прогнозируется рост до 9,73 млрд. К началу 2100 года население сократится примерно на 1 млрд жителей.

Что касается Португалии, страна показала рекордное значение в 2017 году – тогда было зафиксировано 10,68 млн граждан. К середине 2020 года количество португальцев немного уменьшилось – до 10,2 млн.

Согласно результатам исследования, к XXII веку в государстве сохранится от 3,43 млн до 6,1 млн жителей. Португалия входит в число 20 стран, население которых в 2100 году может сократиться до половины. В этом списке также находятся Испания, Италия, Япония и Таиланд.

Основная причина демографического кризиса связана с уменьшением рождаемости и среднего количества детей в одной семье.