Coca-Cola будет делать бутылки из португальских морских отходов

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая технология переработки пластмасс низкого качества, которые ранее считались неподходящими для повторного использования, была разработана специалистами Coca-Cola совместно с коллегами из компаний Ioniqa Technologies, Indorama Ventures и Mares Circulares. Для наглядной демонстрации усовершенствованной технологии переработки компания изготовила партию бутылок с использованием пластика (до 30%), собранного на побережьях и в водах Средиземного моря, пишет regnum.ru.

«Усовершенствованные технологии переработки отходов чрезвычайно интересны не только для нас, но и для промышленности и общества в целом. Такая переработка открывает большие перспективы для экономики с замкнутым циклом, поэтому мы инвестируем в эту технологию. Когда она начнёт масштабироваться, то мы увидим, что все виды пластика используются снова и снова, а не сжигаются или закапываются на свалках», — рассказал директор по техническим вопросам и цепочкам поставок Coca-Cola Western Europe Бруно Ван Гомпель.