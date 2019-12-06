Comboios de Portugal заявила о нехватке поездов

Пятница, 06 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Comboios de Portugal заявила о нехватке поездов

Глава компании также рассказал о нехватке кадров.

Накануне руководитель португальской железнодорожной компании Comboios de Portugal (CP) Нуно Фрейташ рассказал журналистам, что компания работает с «нехваткой подвижного состава». В ближайшем будущем, по словам Фрейташа CP понадобится около 250 новых поездов.

«Мы хотим добиться регулярного обслуживания и делать простые вещи хорошо», - подчеркнул руководитель CP, добавив что поезда должны «появляться вовремя» и должны выглядеть чистыми.

В настоящее время, по словам Фрейташа, в компании не хватает поездов, добавив, что «в мире никто не работает таким образом». Также глава CP рассказал о нехватке кадров, приведя примере когда поезд сломан, резервный локомотив находится в 10 минутах, но нет водителя.

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