Comboios de Portugal заявила о нехватке поездов

Накануне руководитель португальской железнодорожной компании Comboios de Portugal (CP) Нуно Фрейташ рассказал журналистам, что компания работает с «нехваткой подвижного состава». В ближайшем будущем, по словам Фрейташа CP понадобится около 250 новых поездов.



«Мы хотим добиться регулярного обслуживания и делать простые вещи хорошо», - подчеркнул руководитель CP, добавив что поезда должны «появляться вовремя» и должны выглядеть чистыми.



В настоящее время, по словам Фрейташа, в компании не хватает поездов, добавив, что «в мире никто не работает таким образом». Также глава CP рассказал о нехватке кадров, приведя примере когда поезд сломан, резервный локомотив находится в 10 минутах, но нет водителя.