День дипломатического работника Российской Федерации

Дата праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием (10 февраля 1549 года) Посольского приказа − первой в истории нашей страны государственной структуры, ведавшей иностранными делами.

Вместе с тем, еще задолго до этого, с IX в. древнерусское государство стало выступать в качестве активного участника международных отношений в Европе. Знаковыми были Русское посольство в Константинополь в 838 г., где Русь впервые была представлена при дворе византийского императора Феофила как самостоятельное государство, и в столицу франкского государства Ингельгейм в 839 г. В 860 г. древнерусское государство получило международное признание, заключив Договор «О мире и любви» с Византийской империей. Это первый из известных в истории России договорно-правовых актов.

Этапным событием на пути вхождения страны в систему международных отношений после Смутного времени и иностранной интервенции начала XVII в. стал Вестфальский мир 1648 г. − краеугольный камень в установлении порядка в Европе, одним из гарантов которого выступила Россия.

Победа в Северной войне, принятие Петром I императорского титула в 1721 г. знаменовали принципиально важные перемены в международном положении России. Ее утверждение в качестве великой державы сопровождалось расширением сети постоянных дипломатических представительств в ведущих странах мира. В 1720 г. Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел. В 1802 г. в России была создана единая система органов исполнительной власти − Кабинет министров, а Коллегия была заменена Министерством иностранных дел.

Итог длительному периоду европейских, прежде всего т.н. «наполеоновских» войн подвел Венский конгресс (1814-1815 гг.), заложивший основы новой, «венской системы» международных отношений, ведущую роль в которой, благодаря своим военным и дипломатическим успехам, играла Россия. В последующие годы российская дипломатия приложила большие усилия для поддержания сложившегося баланса сил на европейской арене. Во второй половине XIX в. укрепляется принцип многовекторности внешней политики России.

К 1913 г. Россией был заметно расширен круг дипломатических и консульских загранпредставительств. Если в 1758 г. насчитывалось 11 российских загранучреждений, то в 1868 г. − 102, в 1897 г. − 147, а в 1903 г. – 173. К началу Первой мировой войны Россия поддерживала дипотношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.

После 1917 г. начался новый этап в истории отечественной дипломатии, был образован Народный комиссариат по иностранным делам (НКИД). В 1930-е гг. советская дипломатия выступала за создание системы коллективной безопасности, стремилась предотвратить образование антисоветской коалиции и избежать угрозы большого военного конфликта с участием СССР, усиленно работала над укреплением внешнеполитических позиций государства.

В годы войны основные задачи советской дипломатии были связаны с созданием и укреплением антигитлеровской коалиции, открытием второго фронта в Европе, разработкой основополагающих межсоюзнических документов, послевоенным урегулированием. Советский Союз стал одним из государств-основателей Организации Объединенных Наций.

В межвоенный период и в годы войны отлаживались структура и организационные основы НКИД. Для подготовки профессиональных кадров в 1939 г. была учреждена Высшая дипломатическая школа (ныне − Дипломатическая академия МИД России), а в 1944 г. - МГИМО. В марте 1946 г. НКИД был переименован в Министерство иностранных дел СССР.

С 1991 г. происходит становление внешней политики России как нового демократического государства. МИД преобразуется в Министерство внешних сношений (МВС) СССР, а затем его правопреемником становится Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В День дипломатического работника в МИД России традиционно проходит торжественное собрание, в ходе которого с приветственным словом выступает Министр, представители других федеральных государственных структур. Отмечаются наградами сотрудники дипломатической службы, ветераны. Возлагаются цветы к памятной доске в здании Министерства с именами наших коллег, павших на фронтах Великой Отечественной войны, а также к памятным доскам дипломатов, погибших при исполнении служебного долга и в годы сталинских репрессий. Цветы возлагаются к местам захоронений видных российских дипломатов в России и за рубежом. Аналогичные церемонии, собрания, праздничные программы, протокольные мероприятия организовываются посольствами и консульствами России за границей.

В Посольстве России в Лиссабоне в эти дни состоится торжественное открытие галереи послов, возглавлявших российскую дипмиссию в Португалии. Весьма символично, что мероприятие состоится в год 240-летия установления дипломатических отношений между Португальской Республикой и Российской Федерацией и тем самым войдет в череду двусторонних инициатив, призванных достойно отметить эту знаменательную дату.