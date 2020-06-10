Праздник также известен как День Камоэнса, Португалии и португальских сообществ (Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas).

День Португалии официально отмечается в Португалии, а также неофициально всеми португальцами мира. Отмечается 10 июня, в день смерти великого португальского поэта Луиса Камоэнса в 1580 году, в котором Португалия стала на 60 лет частью Испании. Он почитается португальцами как автор «Лузиад», эпопеи, посвящённой истории Португалии, и напоминает о временах расцвета Португальской империи.

Горячий патриотизм, которым проникнуты «Лузиады», столь заметно содействовал пробуждению в Португалии чувства национального самосознания, что имя Камоэнса уже много веков неразрывно связано с понятием чести нации. Вот почему День Португалии совпадает с печальной датой ухода из жизни Камоэнса.