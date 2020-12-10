Десять болезней, от которых больше всего умирают в Португалии
Хронические заболевания все чаще становятся причиной смерти.
На фоне пандемии Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые мировые оценки основных причин смерти в каждой стране и баланс их изменений за последние два десятилетия.
В Португалии ишемическая болезнь сердца, включающая инфаркт и стенокардию, занимала второе место в течение 20 лет и переместилась на первое.
Если в 2000 году инсульт был основной причиной смерти в Португалии, то в 2019 году он занимает второе место со значительным уменьшением.
Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции сейчас занимают третье место среди десяти основных причин смерти в стране, хотя 20 лет назад они не фигурировали в обзоре.
Заболевания системы кровообращения стали причиной смерти 32 700 португальцев, что составляет треть всех смертей в стране. За последний проанализированный год от рака в Португалии погибло 28 000 человек, включая различные типы опухолей. От болезней органов дыхания умерло 13 276 человек.
Нужно подчеркнуть, что все опубликованные данные получены до пандемии.
Общий вывод ВОЗ в опубликованном анализе заключается в необходимости усиления профилактики и первичной медико-санитарной помощи. «Эти оценки являются еще одним предупреждением о том, что нам необходимо быстро расширить масштабы профилактики, диагностики и лечения неинфекционных заболеваний, - сказал в своем заявлении Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - Прочная первичная медико-санитарная помощь, несомненно, является фундаментом, на котором зиждется все, от борьбы с неинфекционными заболеваниями до управления глобальной пандемией», - отметил он.
ДЕСЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ В ПОРТУГАЛИИ (2019)
1. Ишемическая болезнь сердца
2. Инсульт
3. Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции
4. Респираторные инфекции
5. Рак легких
6. Рак толстой и прямой кишки
7. Хроническая обструктивная болезнь легких
8. Диабет
9. Заболевание почек
10. Рак желудка