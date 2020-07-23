Дети иммигрантов станут португальцами всего за год

Четверг, 23 Июль 2020 Португалия

Дети иммигрантов станут португальцами всего за год

Дети, проживающие в Португалии больше года, могут получить гражданство.

В четверг парламент проголосовал за внесения изменений в закон о гражданстве, который позволяет детям иммигрантов стать португальцами по упрощенной схеме. Одним из главных условий стало проживание на территории страны в течение года.

Гражданство будет предоставляться даже если родители являются иностранцами и не проживают в Португалии. Коммунистическая партия (PCP) внесла предложение, по которому ребенок может стать португальцем, если один из его родителей является иностранцем, но законно проживает в стране, при этом его социальный статус и продолжительность проживания не учитываются.

Согласно действующему закону, период выдачи гражданства составляет два года, но активисты планируют сократить срок в два раза. Один год – это критерий, который используется Организацией Объединенных Наций и Европейским Союзом для отличия иммиграции от временного перемещения туристов и людей, находящихся в деловой поездке.

Социал-демократическая партия объявила, что намерена голосовать против правовых изменений, которые обесценивают национальность Португалии и ослабляют кровную связь жителей.

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