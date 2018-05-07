Дети в IRS

- Что необходимо для внесения детей в IRS?

- Для возможности внесения в IRS дети должны иметь номер налогоплательщика (NIF) и пароль доступа.

- Как включить в IRS расходы на ребенка?

- При обработке декларации налоговые органы учтут расходы, связанные с NIF ребенка, в основном это расходы, связанные с образованием и здоровьем. Общие расходы (despesas gerais), такие как расходы на одежду и супермаркеты, могут быть включены в расходы родителей, которые могут вычесть 35% расходов до лимита 250 евро (для каждого элемента супружеской пары).

- Как вносить расходы на детей при раздельной (tributação separada) и совместной (tributação conjunta) подаче декларации супругами?

- При выборе совместного налогообложения все расходы (100%) на вашего ребенка вписываются в один IRS, при раздельном налогообложении - по 50% расходов в IRS каждого из элементов пары.

- А как нужно действовать, если родители развелись?

- Если родители развелись или просто уже не живут под одной крышей, то все зависит от того, кто осуществляет родительские права/опеку (guarda). К примеру, если только мать, то именно она должна внести ребенка в качестве своего иждивенца и соответствующие расходы. Другой родитель, который не осуществляет опеку, как правило, должен платить алименты (pensão de alimentos). Для тех, кто платит алименты, эта сумма учитывается как налоговый вычет; для тех, кто получает - принимается за доход. Если родители осуществляют отпеку совместно, ребенок должен быть вписан в декларацию того налогоплательщика, по адресу которого он зарегистрирован. Иными словами, если налоговый адрес ребенка совпадает с адресом матери, то он вписывается в IRS матери. Сами расходы распределяются между обоими родителями. Если налоговый адрес ребенка аналогичен адресу родителя, не осуществляющего опеку, то, чтобы иметь возможность вычесть расходы на ребенка в декларации IRS, тот, с кем в действительности живет ребенок, должен сначала изменить налоговый адрес ребенка в cartão de cidadão.

- Может ли несовершеннолетний ребенок подавать IRS самостоятельно?

- Нет, несовершеннолетние дети всегда включаются в IRS своих родителей. Дети могут подавать автономные декларации только после 18 лет.

- До скольких лет дети могут включаться в IRS своих родителей?

- Как правило - до 25 лет, если они не получают годовой доход, превышающий 14-кратный минимальный заработок - SMN (в 2017 году - 7798 евро). Не имеет значения - учатся они или нет. Совершеннолетние дети также могут считаться иждивенцами для целей IRS, если они признаны непригодными для работы и не имеют дохода, превышающего 14-кратный SMN.

- Каковы правила, если доход совершеннолетниих детей происходит от стажировки при поддержке IEFP?

- Правила - те же, что указаны выше. То есть совершеннолетнего можно включить в IRS, если стипендия на стажировку составляет годовой доход менее 14 SMN. Если она выше, совершеннолетнему придется