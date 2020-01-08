Дочь бывшего президента Анголы приняла российское гражданство

Дочь экс-президента Анголы, бизнес-леди Изабель душ Сантуш, обвиняемая в растрате государственных средств, уехала в Объединённые Арабские Эмираты и получила российское гражданство. Такое решение она приняла после того как 31 декабря ее активы и банковские счета, а также счета ее супруга были заморожены решением суда Луанды. Среди арестованных активов - принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты акций в банках, телекоммуникационных и нефтяных компаниях.



Генеральная прокуратура Анголы подозревает супружескую пару в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в результате сомнительных сделок с нефтью и алмазами государство потеряло около $1,36 млрд. Кроме того, по предварительным данным, дочь бывшего президента создала ряд фирм-однодневок, которые брали кредиты из государственной казны и не вернули их.



В хищениях обвиняется и брат Изабель Жозе Филумену душ Сантуш. По версии следствия, находясь на государственной службе, мужчина сумел похитить 1,5 млрд долларов, а также незаконно вывез из страны 500 млн долларов. Сам бывший президент Жозе Эдуарду душ Сантуш тоже не находится в Анголе, он уехал в Европу, где, по его словам, находится на лечении.