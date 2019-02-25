Доходы от туризма в Лиссабоне составили 13,7 млрд евро

Туристическая отрасль в 2017 году принесла Лиссабону более чем 13,7 млрд евро и обеспечила работой 183 тысячи человек. Об этом говорится в новом исследовании Ассоциации туризма Лиссабона (Associação de Turismo de Lisboa). В понедельник, 25 февраля, были представлены новые данные о макроэкономическом воздействии туризма на столичный регион.

Согласно приведенным данным, в 2017 году в регионе было создано на 49 тысяч рабочих мест больше, чем в 2015 году и на 54 тысяч больше, чем в 2005 году. Доходы туризма выросли значительно. Так, в 2015 году доходы отрасли составляли 8,7 млрд евро, в 2005 году — 3,8 миллиарда евро.

Исследователи отмечают, что большинство иностранных туристов приезжают из Бразилии, Франции, Испании, США, Германии, Великобритании и Италии. В среднем они тратят 161,1 евро в день, при этом среднее количество проведенных ночей в столице составляет 2,3 ночи.

Также в исследовании отмечается, что цена за номер в отелях Лиссабона и его окрестностях значительно возросла. Так в 2017 году средняя стоимость проживания в гостинице составила 77,7 евро, тогда как в 2015 году одна ночь в отеле обходилась туристу в среднем в 59,6 евро.

По информации Ассоциации, 94 процента туристов прибыли в страну на самолете. Для 10,5 процентов прибывших поездка в Лиссабон не была первой.