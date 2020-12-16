Доходы Португалии от туризма еще долго не достигнут уровня 2019 года

В 2023 году португальский туристический экспорт, или доходы от туризма, которые представляют собой сумму расходов иностранных туристов в стране, «по-прежнему будут ниже 2019 года»

«Восстановление ВВП будет постепенным и дифференцированным между секторами. Медленнее всего будет расти деятельность, связанная с туризмом, культурой и развлечениями», - заявляет Banco de Portugal.

Доходы от туризма в 2019 году составляли 8,6% от ВВП - четвертый по величине показатель в зоне евро.

В нынешнем году «экспорт туризма стал компонентом ВВП с наиболее резким падением (-56,6%), что объясняет половину сокращения общего объема экспорта».