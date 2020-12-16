Доходы Португалии от туризма еще долго не достигнут уровня 2019 года

Среда, 16 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Доходы Португалии от туризма еще долго не достигнут уровня 2019 года

Таково мнение Banco de Portugal в рамках «Прогноза для португальской экономики на 2020–2023 годы».

В 2023 году португальский туристический экспорт, или доходы от туризма, которые представляют собой сумму расходов иностранных туристов в стране, «по-прежнему будут ниже 2019 года»

«Восстановление ВВП будет постепенным и дифференцированным между секторами. Медленнее всего будет расти деятельность, связанная с туризмом, культурой и развлечениями», - заявляет Banco de Portugal.

Доходы от туризма в 2019 году составляли 8,6% от ВВП - четвертый по величине показатель в зоне евро.

В нынешнем году «экспорт туризма стал компонентом ВВП с наиболее резким падением (-56,6%), что объясняет половину сокращения общего объема экспорта».

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