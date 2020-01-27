Документы против Изабель душ Сантуш предоставил хакер из Португалии
Документы против богатейшей женщины Африки предоставил хакер из Португалии.
Основатель сайта Football Leaks, хакер из Португалии Руи Пинто взял на себя ответственность за утечку документов о махинациях самой богатой женщины Африки, дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, пишет interfax.ru.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Адвокаты Руи Пинто, который находится под стражей в Лиссабоне в ожидании суда по другому делу, объявили в понедельник, что мужчина в 2018 году передал более 715 тысяч документов базирующейся в Париже адвокатской группе по защите информаторов в Африке. Материалы, которые стали известны как Luanda Leaks, были изучены Международным консорциумом журналистских расследований, который подготовил доклад. Авторы документа разоблачают не только душ Сантуш и ее мужа, но и банки и другие коммерческие организации в Европе и на Ближнем Востоке.
По уверениям защиты Пинто, он стал информатором из чувства долга и не получил никакого денежного вознаграждения.