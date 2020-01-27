Документы против Изабель душ Сантуш предоставил хакер из Португалии

Основатель сайта Football Leaks, хакер из Португалии Руи Пинто взял на себя ответственность за утечку документов о махинациях самой богатой женщины Африки, дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, пишет interfax.ru.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Адвокаты Руи Пинто, который находится под стражей в Лиссабоне в ожидании суда по другому делу, объявили в понедельник, что мужчина в 2018 году передал более 715 тысяч документов базирующейся в Париже адвокатской группе по защите информаторов в Африке. Материалы, которые стали известны как Luanda Leaks, были изучены Международным консорциумом журналистских расследований, который подготовил доклад. Авторы документа разоблачают не только душ Сантуш и ее мужа, но и банки и другие коммерческие организации в Европе и на Ближнем Востоке.

По уверениям защиты Пинто, он стал информатором из чувства долга и не получил никакого денежного вознаграждения.