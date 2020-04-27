Дом президента португальского клуба «Авиш» подвергся нападению

Понедельник, 27 Апрель 2020 Португалия Португалия

Дом президента португальского клуба «Авиш» подвергся нападению

Дом президента португальского клуба «Авиш» Армандо Силвы подвергся нападению со стороны неизвестных.

Как говорится в заявлении клуба, стены дома были испачканы краской.

-Резиденция президента клуба и коммерческое учреждение вице-президента стали объектами актов вандализма. В клубе единодушно сожалеют и яростно отвергают эти грубые поступки, выражая свою полную солидарность с пострадавшими, пишет matchtv.ru.

Кто бы ни практиковал эти трусливые и неоправданные действия, конечно, не знает величие и историю клуба, который на протяжении многих лет всегда знал, как уважать всех, кто его представлял, - говорится в заявлении.

Отметим, что «Авиш» является аутсайдером текущего сезона чемпионата Португалии, занимая 18-е место в таблице.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)