Дом президента португальского клуба «Авиш» подвергся нападению

Как говорится в заявлении клуба, стены дома были испачканы краской.

-Резиденция президента клуба и коммерческое учреждение вице-президента стали объектами актов вандализма. В клубе единодушно сожалеют и яростно отвергают эти грубые поступки, выражая свою полную солидарность с пострадавшими, пишет matchtv.ru.

Кто бы ни практиковал эти трусливые и неоправданные действия, конечно, не знает величие и историю клуба, который на протяжении многих лет всегда знал, как уважать всех, кто его представлял, - говорится в заявлении.

Отметим, что «Авиш» является аутсайдером текущего сезона чемпионата Португалии, занимая 18-е место в таблице.