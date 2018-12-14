Дополнительные выходные в Португалии

Пятница, 14 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Дополнительные выходные в Португалии

24 и 31 декабря будут в Португалии выходными.

Правительство Португалии приняло решение предоставить государственным служащим в праздничный период два выходных дня - 24 и 31 декабря в соответствии с распоряжением, подписанным премьер-министром Антониу Кошта.

В документе правительство ссылается на традицию поездок в рождественский период в гости к родным, посещением семейных собраний в канун Рождества и Нового года.

Приказ применяется к работникам, «которые выполняют государственные функции в службах прямого государственного подчинения, будь то централизованная или децентрализованная службы, а также во всех государственных учреждениях 24 и 31 декабря 2018 года».

Тем не менее, он делает исключение для «служб и органов, которые по соображениям общественного интереса должны оставаться в эксплуатации в течение этого периода на условиях, определяемых соответствующим министерством, входящим в состав правительства». В таких случаях руководители должны обеспечить, чтобы работникам был предоставлен эквивалентный отпуск в другие дни.

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