Дороги в Португалии одни из лучших

Португалия оказалась на втором месте в списке стран Евросоюза с самыми лучшими дорогами. Об этом говорится в докладе Европейской комиссии. Согласно рейтингу, Португалию по этому показателю смогли обойти только Нидерланды, на третьем месте расположилась Франция.

Несмотря на отличное состояние дорог, страна считается одной из худших по количеству погибших в результате аварий. В исследовании говорится, что Португалия «близка по этому критерию к средним значениям по ЕС», однако, занимает лишь 19-ое место среди 28 стран Евросоюза. Каждый год в ДТП гибнет 58 человек на миллион жителей. Самой безопасной страной для пешеходов остается Швеция, где ежегодно фиксируется 25 смертей на миллион жителей, за ней следует Великобритания и Дания. Согласно документу, худшие дороги в Европе находятся в Румынии и на Мальте.

Власти Португалии уже пообещали принять меры для безопасности на дорогах. Среди самых значимых проблем они называют большое число водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде, а также большое количество аварий с мотоциклистами.