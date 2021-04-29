Два португальца - в числе лучших футбольных тренеров современности

Четверг, 29 Апрель 2021 Португалия Португалия

Два португальца - в числе лучших футбольных тренеров современности

Transfermarkt составил список 10 тренеров с наибольшим количеством титулов в этом столетии.

Футбольные тренеры приобретают известность в последние годы, в то время, когда футбол становится все более тактическим и когда для достижения успеха необходимо иметь очень хорошо продуманную стратегию.

В списке 10 тренеров с наибольшим количеством титулов этого столетия. Несмотря на разные стили, все они имеют общий элемент - достижения. «Дирижеры» мирового футбола знают, как привести команду к славе, и выигранные титулы тому подтверждение.

Два португальца в списке отражают все более очевидный высокий уровень португальского футбола.

1 - Пеп Гвардиола
2 - Мирча Луческу
3 - Жузе Моуринью
Тренер, не нуждающийся в представлении. Его выступления в «Порту», ​​«Челси», «Интер Милан», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме» принесли ему 25 титулов, что сделало его третьим тренером с наибольшим количеством титулов в XXI веке.
4 - Рамон Трибулиеткс
5 - Карло Анчелотти
6 - Алекс Фергюсон
7 - Дэвид Джеффри
8 - Лоран Блан
9 - Жорж Жезуш
Тренер сборной Португалии, в настоящее время тренирующий «Бенфику». Имея в общей сложности 14 трофеев, он занимает девятое место среди самых успешных тренеров с начала нового тысячелетия.
10 - Арсен Венгер

На фото: Жузе Моуринью

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