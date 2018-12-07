Два португальских города - среди самых посещаемых в мире

Ежегодный рейтинг объединил мегаполисы с наибольшим спросом со стороны международных туристов, исходя из числа прибытий, зарегистрированных в каждом городе.

В исследовании в качестве «международного туриста» рассматривается любой, кто посещает зарубежную страну не менее чем на 24 часа в течение периода, не превышающего 12 месяцев, и кто остается ночевать в пункте назначения, с оплатой или без.

Отрадно, что в рейтинге-2018 - два португальских города, причем Порту представлен в нем впервые - на 96-м месте, с 2,4 млн посетителей. Лиссабон - на 62-й позиции, с 3,8 млн гостей, что представляет рост на 7,6% по сравнению с прошлым годом. За пять лет, с 2012 по 2017 годы, столица Португалии поднялась на 11 мест в списке самых посещаемых городов мира. С 2016 по 2017 годы рост составил 12,3%.

Первую десятку (по наибольшему ожидаемому числу прибытий международных туристов в 2018 году) составляют:

1. Гонконг (специальный административный район КНР) - 29,8 млн человек.

2. Бангкок (столица Таиланда) - 23,7 млн человек.

3. Лондон (столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) - 20,7 млн человек.

4. Макао (специальный административный район КНР) - 19 млн человек.

5. Сингапур (город-государство в Юго-Восточной Азии) - 18,6 млн человек.

6. Париж (столица Франции) - 16,9 млн человек.

7. Дубай (крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов) - 16,7 млн человек.

8. Нью-Йорк (крупнейший город США) - 13,5 млн человек.

9. Куала-Лумпур (столица Малайзии) - 13,4 млн человек.

10. Шэньчжэнь (экономический центр на юге КНР) - 12,4 млн человек.