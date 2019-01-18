Экономика Португалии столкнется с экспортными трудностями

Об этом заявил министр экономики Португалии Педро Сиза Виейра, который добавил, что неопределенность, связанная с Brexit, может вызвать у Португалии «некоторые трудности в экспорте», поскольку Великобритания является «очень важным партнером Португалии».

«Учитывая неопределенность нынешней модели выхода из Великобритании (Brexit), это может привести к некоторым трудностям в экспорте в этом году», - сказал Виейра.

«Мы не будем ощущать таких интенсивных движений роста экспорта, к которым, к счастью, мы привыкли в последние годы. Мы не ожидаем, что экономика замедлит развитие, и мы продолжаем прогнозировать рост экономики Португалии выше среднего уровня по Европейскому союзу», - добавил он. Выступая в парламенте, Виейра сказал, что «моменты неопределенности», которые характеризуют международную торговлю, такие как американо-китайская торговая война и неопределенность Brexit, влияют на мировой спрос и, следовательно, на «большинство стран-экспортеров». В этом общемировом контексте Португалия, как «открытая и экспортирующая экономика», также страдает от последствий, и «вполне вероятно, что темпы экспорта замедлятся», пишет ТАСС.

Виейра говорил о необходимости продолжать поддерживать португальские компании, чтобы они продолжали инвестировать.