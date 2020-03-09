Экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию

Понедельник, 09 Март 2020 Португалия Португалия

Экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел на отдых в Португалию, он путешествует регулярным рейсом.

Издание "Лига.net" со ссылкой на своего корреспондента, который летит тем же самолетом, рассказывает, что экс-премьер путешествует в эконом-классе. "В разговоре с журналистом Гончарук сказал, что решил отдохнуть и летит в отпуск. На вопросы о кабмине предложил встретиться после отпуска", - говорится в сообщении.

По данным интернет-издания "Страна.ua", бывший глава правительства летит в Португалию.

Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании отправила в отставку Гончарука и назначила на его место по представлению президента Украины Владимира Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства, пишет РИА Новости.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)