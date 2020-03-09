Экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию

Издание "Лига.net" со ссылкой на своего корреспондента, который летит тем же самолетом, рассказывает, что экс-премьер путешествует в эконом-классе. "В разговоре с журналистом Гончарук сказал, что решил отдохнуть и летит в отпуск. На вопросы о кабмине предложил встретиться после отпуска", - говорится в сообщении.

По данным интернет-издания "Страна.ua", бывший глава правительства летит в Португалию.

Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании отправила в отставку Гончарука и назначила на его место по представлению президента Украины Владимира Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства, пишет РИА Новости.