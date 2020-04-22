Экспаты меняют Испанию на Португалию

Как пишет Euro Weekly News, многие экспаты, живущие в Испании, собираются переехать в Португалию. Они ищут страну с тёплым климатом, но опасаются того, как Испания может поменяться после Брексита. По их мнению, в Португалии на всё смотрят проще, и там рады иммигрантам.

Тем временем в Португалии. Португалия уже готовит специальные каналы «только для британцев» в аэропорту Фару в Алгарве. Правительство страны надеется извлечь выгоду из приближающегося Брексита и оказаться в выгодной позиции, привлекая в свою страну иностранных работников, чтобы подстегнуть экономику, пишет prian.ru.

«Да, мы планируем перебраться через границу. Я думаю, что Испания сильно изменится после Брексита, и мы уже наблюдаем первые негативные последствия: у вас должно быть то, должно быть это, меняйте то, меняйте это. В то же время Португалия хочет встретить нас с распростёртыми объятиями», – признаётся жительница Ла Кала Михаса на Коста-дель-Соль Маргрет Ибботсон, которая уже продала свою квартиру в Испании и ищет жильё в Португалии.

«Португалия выглядит гораздо более перспективной после Брексита, поскольку там так много налоговых послаблений и преимуществ для переезда. И я думаю, погода там лучше, не так жарко летом, и жизнь дешевле. Там вкусная кухня и вино, и в настоящее время более гостеприимное отношение к экспатам, – говорит Адриан Ллойд из Марбельи. – Цены на недвижимость там растут, и я думаю это из-за того, что Португалия – следующее главное направление для экспатов. Социалистическое правительство здесь в Испании становится всё хуже, и я думаю, сейчас самое время перебраться в Алгарве».

Агент по недвижимости и управляющий директор компании Bars Abroad Гари Адамсон из испанской Фуэнхиролы хоть и осторожен в своих оценках, но признаёт рост интереса к Португалии: «Лично я не вижу, как меняется Испания после Брексита, но я получаю много запросов о том, работаю ли я с Португалией, имея в виду исключительно недвижимость».