Эксперты назвали имена, которые запрещено давать детям в Португалии

Под запрет попали Люцифер, Яблоко, Пятница и даже Том, сообщает Travel & Leisure.

В Португалии нельзя зарегистрировать ребенка Томом, можно — только Томасом. Страна запретила сокращенные варианты в качестве официальных, пишет РИА Новости.

В некоторых странах, например, в Швейцарии нельзя дать ребенку имя, созвучное названию известного бренда. Во Франции суд не позволил родителям назвать дочь в честь шоколадной пасты, а в Швеции — так же, как известный мебельный магазин.

В Мексике власти не разрешают родителям называть ребенка Робокопом.

В Японии акума (akuma) означает “дьявол”, и правительство призывает мам и пап выбрать для детей более благозвучное имя.

В Новой Зеландии Люцифер и еще ряд потенциально оскорбительных имен — под прямым запретом.

В Малайзии не позволяют называть детей в честь овощей и фруктов. В Италии отцу запретили дать ребенку имя Пятница, оно попало в категорию "нелепых или позорных".