Эксперты назвали имена, которые запрещено давать детям в Португалии
Эксперты рассказали, какими именами в разных странах не позволяют называть детей.
Под запрет попали Люцифер, Яблоко, Пятница и даже Том, сообщает Travel & Leisure.
В Португалии нельзя зарегистрировать ребенка Томом, можно — только Томасом. Страна запретила сокращенные варианты в качестве официальных, пишет РИА Новости.
В некоторых странах, например, в Швейцарии нельзя дать ребенку имя, созвучное названию известного бренда. Во Франции суд не позволил родителям назвать дочь в честь шоколадной пасты, а в Швеции — так же, как известный мебельный магазин.
В Мексике власти не разрешают родителям называть ребенка Робокопом.
В Японии акума (akuma) означает “дьявол”, и правительство призывает мам и пап выбрать для детей более благозвучное имя.
В Новой Зеландии Люцифер и еще ряд потенциально оскорбительных имен — под прямым запретом.
В Малайзии не позволяют называть детей в честь овощей и фруктов. В Италии отцу запретили дать ребенку имя Пятница, оно попало в категорию "нелепых или позорных".