Экспорт португальского вина в 2018 году вырос на 3,3% до 806 миллионов гектолитров, согласно отчету организации Informa D & B.

Согласно отчету, положительное сальдо торгового баланса в стране также выросло до 648 миллионов евро в 2018 году с 634 миллионов евро в 2017 году, несмотря на «заметный» рост импорта на 15,3%.

Несмотря на рост экспорта, расчетное производство за 2018/2019 год производства сократилось до 5,30 млн. гектолитров, что примерно на 20% меньше, чем в предыдущем году, когда наблюдалось увеличение на 11,9%, говорится в отчете.

Informa D & B также отметила, что 43% португальского экспорта приходилось на крепленные вина, такие как портвейн, на долю которого приходилось 40% от общего объема экспорта. Наилучшие показатели в деле производства вина пришлись на регион Доуру - портвейн и столовое вино из данного региона составили 21,5% от общего объема в 2017/2018 гг. Далее следуют Лиссабон с показателем 18%, Минью и Алентежу (по 14%) и Бейраш (12%), пишет ТАСС.

Основными рынками для португальского вина были страны Европейского Союза, на который пришлось 60% от общего объема продаж, причем Великобритания и Франция были крупнейшими национальными рынками. Согласно данным статистики, за пределами ЕС основными пунктами назначения для поставок португальского вина были США, Бразилия, Канада и Ангола.