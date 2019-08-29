Эллиптический дом в Португалии

Идея построить дом необычной формы появилась у команды архитекторов из местного бюро Mário Martins Atelier.

Авторы говорят, что вдохновением для них стали пейзажи и ландшафт юга Португалии.

Особняк якобы балансирует на тонкой грани между наполненностью и пустотой, монументальностью и невесомостью, миром и тенью, между пространством физического и виртуального, пишет 24tv.ua.

Сооружение площадью 400 квадратных метров имеет форму эллипса и выглядит, как органическое произведение скульптурного искусства, будто бы это ветер и море возвели его на берегу Атлантического океана.

По словам архитекторов, для них было важно, чтобы особняк не только гармонично вписался в ландшафт, но и имел тонкую архитектурную связь с домами рядом.

Динамический баланс удалось достичь благодаря белому цвету фасада, в котором выполнены практически все дома на побережье.