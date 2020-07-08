Эпидемия в Лиссабоне оставила Португалию без британских туристов

Среда, 08 Июль 2020 Португалия

Эпидемия в Лиссабоне оставила Португалию без британских туристов

В МИДе отметили, что ситуация с вспышкой заболевания в столице наносит ущерб имиджу страны.

Португалия не вошла в список безопасных стран, который накануне опубликовало правительство Великобритании. Таким образом, все английские туристы, побывавшие в Португалии, по закону должны соблюдать обязательный 14-дневный карантин. Такие правила заставляют англичан менять планы на отдых, что в свою очередь наносит существенный урон туристической отрасли.

Сообщается, что Португалия попала в «черный список» из-за всплеска заболевания коронавирусом в Лиссабоне. В остальных регионах страны эпидемиологическая ситуация остается спокойной.

В МИДе Португалии уже призвали британские власти к решению проблемы, назвав ситуацию «нелепой».

«В настоящее время у нас есть вспышка в некоторых округах зоны Большого Лиссабона, которая вызывает тревогу. Однако, сравнение цифр по болезням и жертвам эпидемии говорит о том, что Великобритания хочет назвязать гражданам карантин, тогда как в Португалии статистика по пандемии значительно лучше», - рассказал Министр иностранных дел Аугушто Сантуш Силва.

Один из вариантов, которые предлагает португальское правительство – предложить британцам приезжать в Португалию, минуя районы большого Лиссабона. Министр также отметил, что властям страны нужно быстро и эффективно справиться с вспышкой заболевания в Лиссабоне, так как ситуация наносит ущерб имиджу страны.

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