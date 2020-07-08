Эпидемия в Лиссабоне оставила Португалию без британских туристов
В МИДе отметили, что ситуация с вспышкой заболевания в столице наносит ущерб имиджу страны.
Португалия не вошла в список безопасных стран, который накануне опубликовало правительство Великобритании. Таким образом, все английские туристы, побывавшие в Португалии, по закону должны соблюдать обязательный 14-дневный карантин. Такие правила заставляют англичан менять планы на отдых, что в свою очередь наносит существенный урон туристической отрасли.
Сообщается, что Португалия попала в «черный список» из-за всплеска заболевания коронавирусом в Лиссабоне. В остальных регионах страны эпидемиологическая ситуация остается спокойной.
В МИДе Португалии уже призвали британские власти к решению проблемы, назвав ситуацию «нелепой».
«В настоящее время у нас есть вспышка в некоторых округах зоны Большого Лиссабона, которая вызывает тревогу. Однако, сравнение цифр по болезням и жертвам эпидемии говорит о том, что Великобритания хочет назвязать гражданам карантин, тогда как в Португалии статистика по пандемии значительно лучше», - рассказал Министр иностранных дел Аугушто Сантуш Силва.
Один из вариантов, которые предлагает португальское правительство – предложить британцам приезжать в Португалию, минуя районы большого Лиссабона. Министр также отметил, что властям страны нужно быстро и эффективно справиться с вспышкой заболевания в Лиссабоне, так как ситуация наносит ущерб имиджу страны.