Еще 52 400 португальцев уехали в Великобританию

Среда, 12 Июнь 2019 Португалия Португалия

Еще 52 400 португальцев уехали в Великобританию

52 400 португальцев зарегистрировались в этом году в качестве постоянных жителей Великобритании.

Об этом свидетельствуют данные британского министерства внутренних дел, опубликованные на этой неделе.

Подача заявлений на получение постоянное вида на жительство в Соединенном Королевстве является обязательным в связи с предстоящим Brexit.

Министерство заявило, что 65 процентов, около 34,3 тыс. португальских заявок, были поданы в течение одного месяца в ходе реализации схемы получения разрешение на миграционный статус, которая проходила с 30 марта по 30 апреля.

По оценкам португальских властей, в Великобритании проживает около 400 000 граждан Португалии, пишет ТАСС.

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