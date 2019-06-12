Еще 52 400 португальцев уехали в Великобританию
52 400 португальцев зарегистрировались в этом году в качестве постоянных жителей Великобритании.
Об этом свидетельствуют данные британского министерства внутренних дел, опубликованные на этой неделе.
Подача заявлений на получение постоянное вида на жительство в Соединенном Королевстве является обязательным в связи с предстоящим Brexit.
Министерство заявило, что 65 процентов, около 34,3 тыс. португальских заявок, были поданы в течение одного месяца в ходе реализации схемы получения разрешение на миграционный статус, которая проходила с 30 марта по 30 апреля.
По оценкам португальских властей, в Великобритании проживает около 400 000 граждан Португалии, пишет ТАСС.