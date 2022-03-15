Еще один рекорд Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за английский "Манчестер Юнайтед", забил 805-й и 806-й гол в карьере и побил рекорд австрийского и чехословацкого нападающего Йозефа Бицана по числу забитых мячей в официальных играх.

37-летний Роналду установил это достижение в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма". На данный момент счет в матче 2:1 в пользу "Манчестер Юнайтед". У "Тоттенхэма" отличился Гарри Кейн.

Португалец забил 135 голов в составе "Манчестер Юнайтед". Также на его счету 5 мячей за португальский "Спортинг", 450 голов в составе испанского "Реала", 101 гол за итальянский "Ювентус" и 115 голов за сборную Португалии, пишет ТАСС.

Португальский форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, а также лучший бомбардир в истории "Реала". Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019), также в его активе серебро и бронза европейских первенств.

Согласно информации Международной федерация футбола (ФИФА), Бицан является автором "около 805 голов", точное число забитых мячей остается неизвестным. Бицан выступал с 1931 по 1957 год, нападающий играл за чехословацкие клубы "Славия", "Сокол Шкода", пражское "Динамо" и "Спартак" из Брно. Также Бицан выступал за австрийские "Рапид" и "Адмиру".