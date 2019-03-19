Еврокомиссия раскритиковала налоговые льготы на Мадейре

Вторник, 19 Март 2019 Португалия Португалия

Еврокомиссия раскритиковала налоговые льготы на Мадейре

Еврокомиссия раскритиковала налоговые льготы, предоставленные Португалией компаниям, созданным в Cвободной экономической зоне Мадейры (ZFM).

«Это нелегальная помощь, которая не соответствует духу единого рынка Европейского Сообщества», - подчеркнули в Еврокомиссии. 

После анализа налоговой политики португальского правительства в отношении Мадейры, в Брюсселе заявили, что сомневаются в том, что «прибыль компаний, получающая выгоду от снижения подоходного налога, была получена исключительно от деятельности, осуществляемой на Мадейре». Поэтому Брюссель попросил Португалию представить через месяц «каждый документ, бит информации и данных, необходимых для оценки ситуации на Мадейре».

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер направила уведомление министру иностранных дел Португалии Аугусто Сантосу Сильве с просьбой составить «полный список всех компаний, зарегистрированных в ZFM с 2007 по 2014 год» и доказать, что деятельность компаний осуществлялась на Мадейре и создавала там рабочие места. В случае, если будут доказаны злоупотребления, Португалия может столкнуться с санкциями Еврокомиссии, пишет ТАСС.

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