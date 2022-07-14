Еврокомиссия выделила Португалии 23 млрд евро

Европейская комиссия объявила в четверг в Fundão о соглашении с Португалией о выделении средств на политику сплочения и морские дела, рыболовство и аквакультуру на сумму 23 миллиарда евро с целью привлечения инвестиций в страну .

Объявление сделано европейским комиссаром по вопросам сплоченности и реформ португалкой Элисой Феррейрой.

Элиза Феррейра указывает, что она «рада заключить соглашение о партнерстве с Португалией», считая, что «это откроет новые возможности для инвестиций в политику сплочения, направленных на развитие более сильной, более диверсифицированной и более конкурентоспособной экономики при одновременном улучшении территориальное, социальное и экономическое единство» страны.

В июне прошлого года правительство представило в Европейскую комиссию окончательную версию Соглашения о партнерстве с Португалией до 2030 года.

Идея состоит в том, что деньги можно будет использовать до 2029 года, добавив к 16 644 млн евро Плана восстановления и обеспечения устойчивости до 2026 года.