Евростат оценил риск бедности в Португалии

В Европейском союзе в 2018 году риск бедности составлял 21,7%. При этом в Португалии этот показатель оказался ниже — 21,6%. По сравнению с 2008 годом риск бедности уменьшился на 4,4%. Такие данные накануне опубликовал Евростат.

В прошлом году в семи странах в условиях риска бедности проживали более четверти населения: Болгарии (32,8%), Румынии (32,5%), Греции (31,8%), Латвии (28, 4%), Литве (28,3%), Италии (27,3%) и Испании (26,1%).

Согласно данным Евростата самыми благополучными оказались Чешская Республика (12,2%), Словения (16,2%), Словакия (16,3%), Финляндия (16,5%), Нидерланды (16,7%), Дания, Франция (17,4%) и Австрия (17,5%).