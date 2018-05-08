«Евровидение-2018»

Стилистика композиций - от оперы до хард-рока, с заметным доминированием поп-музыки. Артисты от так называемой большой пятерки стран - создателей EBU - Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия - проходят в финальную часть «Евровидения», минуя полуфинальный отбор. Таким же путем в финал попадает представитель принимающей конкурс страны. Победители в финалах и полуфинале определяются совместным голосованием зрителей и членов жюри. Победившая страна проводит у себя конкурс в следующем году.

«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

С момента проведения первого «Евровидения» в 1956 году этот конкурс приобрел огромную значимость. Благодаря ему получили мировую популярность такие артисты, как ABBA, Хулио Иглесиас, Джонни Логан, Селин Дион, Тото Кутуньо и Лара Фабиан. Сегодня это культурное мероприятие стало настоящей «ярмаркой тщеславия» для всех стран-участниц, далеко выходящей за рамки сферы шоу-бизнеса. Подобно победам в крупных спортивных соревнованиях, победа в «Евровидении» стала служить символом развитости и успешности государств, а аудитория голосующих телезрителей измеряется миллионами.

ПОРТУГАЛЬСКИЙ ДЕБЮТ

Победа на конкурсе 2017 года в Киеве Салвадора Собрала с песней «Amar pelos dois» («Любить за двоих») принесла право на проведение 63-го «Евровидения» португальской столице. Таким образом, в мае 2018 года столица Португалии впервые примет у себя самый популярный в мире и престижный конкурс эстрадной песни.

Организаторами мероприятия стало крупнейшее национальное СМИ «Радио и телевидение Португалии» (RTP), активно поддержанное правительством Португалии. «Евровидение» станет крупнейшим событием, которое примет у себя Лиссабон со времени проведения матчей Чемпионата Европы по футболу 2014 года.

Лиссабон был выбран в качестве принимающего города для Eurovision 2018 конкурсной комиссией RTP из восьми крупных городов Португалии. Формально на роль площадки для престижного фестиваля мог бы претендовать и город Фару на юге страны, но там не оказалось арены подходящих размеров. Местом проведения кульминационного этапа «Евровидения-2018» станет крытый многоцелевой стадион «Алтис (MEO)-Арена», рассчитанный на 20 тысяч зрителей. Это суперсовременное сооружение в прибрежном районе Парк Наций было возведено в 1998 году как одно из центральных пространств международной выставки «Экспо-98».

В Лиссабоне пройдут два полуфинала (8 и 10 мая), а также грандиозный финал (12 мая) песенного конкурса. Всего в «Евровидении-2018» примут участие 43 страны. Из них к финалу будут отобраны артисты из 26 стран - по десять из каждого полуфинала, плюс представители «большой пятерки» и страны-хозяйки Португалии. Этот фестиваль войдет в число самых представительных по числу участников за последнее время, вместе с рекордными Eurovision Song Contest 2011 и 2008 годов.

ЛОГОТИП И СЛОГАН

7 ноября 2017 года RTP на специальной пресс-конференции представили логотип и слоган конкурса. Португалия всегда объединяла Европу через океан, а 500 лет назад Лиссабон был центром многих морских маршрутов в мире, поэтому темой для конкурса стала морская концепция. Команда разработчиков представила 13 вариантов логотипа, основанных на различных формах м орской жизни. Основным логотипом стала стилизованная раковина. Слоган конкурса - «All Aboard!» (рус. «Все на борт!»).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ

Европейский вещательный союз (ЕВИ) внес корректировки в регламент конкурса.

По новым правилам страны-участницы не имеют права выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. Также телеканал-организатор обязан организовать выступление всех конкурсантов вживую на сцене.

По новым правилам, телеканал-организатор должен соблюдать все сроки, установленные ЕВИ. При нарушении сроков, ЕВИ имеет право передать конкурс другой стране. Изменения правил коснулись и национальных жюри. Члены жюри должны голосовать полностью независимо, справедливо, объективно и используя свои профессиональные навыки. Член жюри не должен быть связан с участником или с автором песни.

ВЕДУЩИЕ

8 января 2018 г. португальский вещатель RTP объявил состав ведущих конкурса. Ими стали Катарина Фуртаду, Даниэла Руа, Сильвия Альберту и Филомена Каутела.