Фелиш стал самым дорогим португальцем в истории

Четверг, 04 Июль 2019 Португалия Португалия

Фелиш стал самым дорогим португальцем в истории

Руководство «Атлетико» и «Бенфики» согласовало все условия сделки по переходу нападающего Жоау Фелиша в мадридскую команду.

Испанский клуб заплатил 126 миллионов евро за трансфер 19-летнего форварда. Таким образом, Фелиш стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 миллионов евро, пишет news.sportbox.ru.

В прошедшем сезоне Фелиш провел 43 матча на клубном уровне, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

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