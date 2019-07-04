Испанский клуб заплатил 126 миллионов евро за трансфер 19-летнего форварда. Таким образом, Фелиш стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 миллионов евро, пишет news.sportbox.ru.

В прошедшем сезоне Фелиш провел 43 матча на клубном уровне, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.