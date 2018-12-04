Фернанду Сантуш: «Цель Португалии – финал Лиги наций»

Вторник, 04 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Фернанду Сантуш: «Цель Португалии – финал Лиги наций»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о жеребьевки полуфинала Лиги наций.

Напомним, португальцы сыграют в полуфинале турнира протии Швейцарии.

— Нам достался сильный соперник, это очень сильная команда, тем более они забили 14 голов в матчах групповой стадии, больше всех. Это будет отличная битва, однако мы играем у себя дома, наша цель — выйти в финал Лиги наций, — приводит слова Сантуша официальный сайт португальской Федерации футбола.

Встреча между Португалией и Швейцарией состоится 5 июня 2019 года. Во втором полуфинале сыграют команды Англии и Нидерландов. Этот матч пройдет 6 июня. Матч за третье место и финал состоятся 9 июня 2019 года, пишет news.sportbox.ru.

Финальная стадия Лиги наций пройдет в Португалии. Победитель турнира получит — 7,5 миллионов евро, финалист — 6,5 миллионов евро, бронзовый призер — 5,5 миллионов евро. Сборная, занявшая 4-е место, заработает 4,5 миллионов евро.

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