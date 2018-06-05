Фестиваль Атлантического океана
В июне месяце в столице Мадейры царит веселье и праздник, проходят незабываемые по красоте художественно-музыкальные зрелища, создающие волшебную праздничную атмосферу в городе.
В течение всего месяца июня здесь проходит Фестиваль Атлантического океана. Это великолепный праздник, насыщенный различными культурными мероприятиями, среди которых следует выделить Музыкальный фестиваль, Международный пиротехнический конкурс и ряд уличных шоу.
Каждую субботу по вечерам устраиваются концерты и фейерверки. Гармоничное сочетание музыки и огня производит незабываемое впечатление на зрителей. Все вокруг окрашивается разноцветными красками.
В июне в столице Мадейры царит веселье и праздник, проходят незабываемые по красоте художественно-музыкальные зрелища, создающие волшебную праздничную атмосферу в городе.
Время проведения: с 9 по 30 июня
Место проведения: Ilha da Madeira
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