Фестиваль Crato в Португалии

Пятница, 19 Июль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Фестиваль Crato в Португалии

Занимая прочную позицию в национальном календаре летних фестивалей, фестиваль Crato будет проходить и в этом году, и пропустить его нельзя!

Мероприятие, благодаря которому городок Крату (Crato), в Алентежу, ежегодно в августе оживает, славится тем, что в свою программу старается включить некоторые из проектов португальской и международной музыки из ряда лучших. Музыка продолжает звучать и после концертов, благодаря деятельности различных ди-джеев.

Параллельно с фестивалем проводится Ярмарка изделий художественных промыслов и гастрономии, выставка произведений народного искусства и традиционных вкусов, где особое место занимают продукты, производимые в регионе.

Во избежание трудностей с размещением в гостинице организаторы фестиваля предлагают посетителям зону бесплатного кемпинга, доступ в которую гарантируется входным билетом на четыре дня.

Фестиваль Crato пройдет с 27 по 31 августа.

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