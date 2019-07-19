Фестиваль Crato в Португалии

Мероприятие, благодаря которому городок Крату (Crato), в Алентежу, ежегодно в августе оживает, славится тем, что в свою программу старается включить некоторые из проектов португальской и международной музыки из ряда лучших. Музыка продолжает звучать и после концертов, благодаря деятельности различных ди-джеев.

Параллельно с фестивалем проводится Ярмарка изделий художественных промыслов и гастрономии, выставка произведений народного искусства и традиционных вкусов, где особое место занимают продукты, производимые в регионе.

Во избежание трудностей с размещением в гостинице организаторы фестиваля предлагают посетителям зону бесплатного кемпинга, доступ в которую гарантируется входным билетом на четыре дня.

Фестиваль Crato пройдет с 27 по 31 августа.