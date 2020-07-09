“Festival dos Canais” возвращается в Португалию несмотря на Covid-19

Мероприятие будет проходить по всему городу, но в меньших масштабах, чем обычно – это связано с пандемией коронавируса и ограничениями, которые наложены из-за Covid-19.

Изменения коснулись длительности и сроков проведения фестиваля. В 2020 году его будут отмечать два выходных подряд: с 16 по 19 и с 24 по 26 июля.

Festival dos Canais – это уличный фестиваль, на котором выступят музыканты, артисты, участники нового цирка, а организаторы порадуют португальцев инсталляциями и видео. Мероприятие абсолютно бесплатное, посетить его сможет каждый житель.

В прошлом году муниципальные инвестиции составили 500 тыс. евро, в текущем году бюджет выделил лишь 220 тыс. евро. Как заявляют организаторы, их главной целью стало «найти хороший баланс между сохранением качества и необходимостью уменьшить размеры шоу, а также повысить безопасность зрителей и участников».

«Festival dos Canais – это мощный бренд нашего региона и нашего народа. Необходимо продолжать этот путь, развивать событие, а также адаптировать проведение мероприятия к новым нормам», - подчеркнул мэр Авейру, Рибау Эстевес.

Места, где пройдут показы, будут ограничены по площади, для входа посетителям понадобится обязательный билет. Также зрителям предложат защитные маски и дезинфицирующий гель.