Фестиваль духовной музыки в Португалии

Среда, 26 Декабрь 2018 Португалия Португалия Португалия Досуг

Фестиваль духовной музыки в Португалии

Необыкновенная возможность послушать лучшую духовную музыку в некоторых из самых красивых памятников архитектуры в Байшу-Алентежу.

«Festival Terras sem Sombra» («Земля без теней») считается самым известным в Португалии фестивалем духовной музыки. Также это отличная возможность открыть для себя красоту всех церквей этого региона.

Кроме музыки, фестиваль также предлагает тематические конференции, экскурсии, мастер-классы и лекции об искусстве и культуре.

Время проведения: с 17 февраля по 30 июня

Место проведения: Vila de Frades(Vidigueira), Serpa, Odemira, Mértola, Ferreira do Alentejo, Beja, Elvas, Barrancos, Sines, Santiago do Cacém

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