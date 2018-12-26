Фестиваль духовной музыки в Португалии

«Festival Terras sem Sombra» («Земля без теней») считается самым известным в Португалии фестивалем духовной музыки. Также это отличная возможность открыть для себя красоту всех церквей этого региона.

Кроме музыки, фестиваль также предлагает тематические конференции, экскурсии, мастер-классы и лекции об искусстве и культуре.

Время проведения: с 17 февраля по 30 июня

Место проведения: Vila de Frades(Vidigueira), Serpa, Odemira, Mértola, Ferreira do Alentejo, Beja, Elvas, Barrancos, Sines, Santiago do Cacém