Фестиваль лука в Канису
Кто-то от лука плачет, а жители города Канису округа Санта-Круш на Мадейре, напротив, ему очень рады.
Особенно во время ежегодного Фестиваля лука, который каждой весной, в течение двух майских дней проходит перед церковью на городской площади Падре Ломелину.
Традиция чествования лука возникла несколько веков назад. Самая важная его часть - зрелищный парад, привлекающий особое внимание туристов. Задолго до фестиваля Festa da cebola его участники начинают готовиться, оформляют луком и другими растениями многочисленные повозки и «дома на колесах».
Во время парада платформы, украшенные луком, под музыку нескольких оркестров съезжаются к центральной площади. Здесь проходят театрализованные и музыкальные выступления, выставка всевозможных сортов лука и проводится шуточный аукцион, лотами которого в самых различных видах также выступает лук. Кроме того, на площади работают закусочные, где продают традиционные для местности лакомстваа.
Время проведения: с 18 по 20 мая
Место проведения: Madeira
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