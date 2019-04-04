Film Symphony Orchestra в Португалии

Четверг, 04 Апрель 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Film Symphony Orchestra в Португалии

Film Symphony Orchestra впервые в Португалии с шоу в честь Джона Уильямса – американского композитора с самым большим количеством Оскаров.

Два концерта в двух знаковых концертных залах страны – в Колизее Порту и Колизее Лиссабона!

Отмечая 50-летие своей первой номинации на золотую статуэтку, Film Symphony Orchestra предлагает публике концерт продолжительностью два с половиной часа с наиболее волнительными в истории кино саундтреками из фильмов «Гарри Поттер», «Звездные Войны», «Парк Юрского периода», «Супермен», «Индиана Джонс» и многих других.

FSO считают эталоном музыки в кино, и в этом Туре – 2019 в качестве новинки оркестр представляет новые впечатляющие костюмы: «футуристические, трансгрессивные, полные сил».

Время проведения: 4 мая

Место проведения: Coliseu dos Recreios - Lisboa

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