Film Symphony Orchestra в Португалии

Два концерта в двух знаковых концертных залах страны – в Колизее Порту и Колизее Лиссабона!

Отмечая 50-летие своей первой номинации на золотую статуэтку, Film Symphony Orchestra предлагает публике концерт продолжительностью два с половиной часа с наиболее волнительными в истории кино саундтреками из фильмов «Гарри Поттер», «Звездные Войны», «Парк Юрского периода», «Супермен», «Индиана Джонс» и многих других.

FSO считают эталоном музыки в кино, и в этом Туре – 2019 в качестве новинки оркестр представляет новые впечатляющие костюмы: «футуристические, трансгрессивные, полные сил».

Время проведения: 4 мая

Место проведения: Coliseu dos Recreios - Lisboa