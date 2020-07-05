Финал Кубка Португалии состоится 1 августа

Решающий матч турнира состоится в городе Коимбра за закрытыми дверями. Изначально финал был запланирован на 24 мая, однако был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Также FPF сообщила, что матч за Суперкубок Португалии, в котором должны были сыграть «Бенфика» и «Порту», отменен.