Финал Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне

Среда, 10 Июнь 2020 Португалия

Финал Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне

Москва уступила конкуренцию Лиссабону за право провести финал Лиги чемпионов.

Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.
УЕФА решил провести мини-турнир, состоящий из одного матча, который выявит участников ½ финала Лиги чемпионов.
Как сообщает sovsport.ru, в качестве места проведения УЕФА рассматривал Москву, Мадрид и Лиссабон. В конечном итоге было принято решение организовать его на стадионах Португалии. Сейчас УЕФА ведет переговоры с правительством страны.
Ранее стало известно, что ответные матчи 1/8 финала пройдут 8 и 9 августа. Отмечается, что матчи четвертьфинала – 12-го числа. Также сообщается, что финальный поединок намечен на 23 августа.
Напомним, решающий матч должен был пройти в Стамбуле, однако, в УЕФА считают, что турецкие власти не смогут гарантировать безопасность всем участникам.

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