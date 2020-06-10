Финал Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне

Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

УЕФА решил провести мини-турнир, состоящий из одного матча, который выявит участников ½ финала Лиги чемпионов.

Как сообщает sovsport.ru, в качестве места проведения УЕФА рассматривал Москву, Мадрид и Лиссабон. В конечном итоге было принято решение организовать его на стадионах Португалии. Сейчас УЕФА ведет переговоры с правительством страны.

Ранее стало известно, что ответные матчи 1/8 финала пройдут 8 и 9 августа. Отмечается, что матчи четвертьфинала – 12-го числа. Также сообщается, что финальный поединок намечен на 23 августа.

Напомним, решающий матч должен был пройти в Стамбуле, однако, в УЕФА считают, что турецкие власти не смогут гарантировать безопасность всем участникам.