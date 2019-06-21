Фирма GuestReady укрепит позиции в Португалии на деньги Абрамовича

Известные британский сервис для арендодателей GuestReady расширит свои услуги за счет инвесторов, во главе с фондом Impulse VC, финансируемым российским миллиардером Романом Абрамовичем. Накануне в компанию было инвестировано 6 млн евро. При этом часть из них уйдет в Португалию.



«Португалия является одним из самых быстрорастущих рынков GuestReady, и благодаря новому финансированию мы укрепим лидирующие позиции на рынке и расширим наши услуги в новых городах», - рассказала журналистам Ванесса Визинья, представитель GuestReady в Португалии.



GuestReady — успешный стартап, основанный в Лондоне. Сервис создан, чтобы помогать арендодателям подготовить квартиру к сдаче в аренду, например размещать объявления и оптимизировать цены. Недавно GuestReady поглотила своего крупнейшего конкурента BnbLord.

Компания работает с Airbnb, Booking и HomeAway. Фирма управляет двумя тысячами объектов недвижимости в Великобритании, Франции, Португалии, ОАЭ, Малайзии и Гонконге.