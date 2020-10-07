Фонд Галуста Гюльбенкяна увеличивает стипендии

Среда, 07 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Фонд Галуста Гюльбенкяна увеличивает стипендии

Увеличение стало возможно благодаря поддержке группы VINCI.

Запуск стипендий Gulbenkian Mais в Лиссабоне позволило в 2020 году поддержать большее количество молодых студентов.

Участие группы VINCI происходит в рамках инициативы, объединяющей различные компании группы (в нее входят ANA Aeroportos de Portugal, VINCI Energies Portugal и FondationVINCI pour la Cité).

Стипендии Гюльбенкяна для получения высшего образования представляют собой вложение в полмиллиона евро. В конце октября, когда закончится прием заявок, станет известно, во сколько стипендий выльется это поощрение, поскольку размер поддержки может варьироваться.

Ежегодно Фонд предоставляет иностранным студентам 3000 евро, что соответствует 300 евро в месяц, и 1500 евро стипендиатам, обучающимся по обычному месту жительства (около 150 евро в месяц).

Помимо финансовой поддержки, гранты включают программу личного развития с предоставлением обучения в рамках эмоционального интеллекта и лидерства, интеграцию в сеть стипендиатов, назначение наставника каждому студенту.

Стипендии Гюльбенкяна Маиса присуждаются студентам, впервые подавшим заявку на высшее образование, со средним баллом более 17 и с ограниченными финансовыми ресурсами. При хорошей успеваемости стипендии могут продлеваться ежегодно до получения степени магистра.

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