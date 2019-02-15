Фотогалерея российских и советских послов - в Лиссабоне

Наступивший год - юбилейный для российско-португальских дипломатических отношений.

В октябре месяце исполняется 240 лет со дня их установления - в 1779 году, во времена правления женщин-монархов - Д. Марии I и Екатерины Великой.

К этой знаменательной дате Посольство России в Португалии приурочило ряд мероприятий.

Так, в рамках празднования Дня дипломатического работника 12 февраля с.г. в здании российского дипломатического ведомства в Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия Фотогалереи российских и советских послов в Португалии; в их числе - Олег Николаевич Белоус (2013-2018 гг.), Павел Федорович Петровский (2006-2013 гг.), Бахтиер Маруфович Хакимов (2002-2006 гг.), Геннадий ПавловичТарасов (1998-2002 гг.), Александр Петрович Смирнов (1993-1998 гг.), Геннадий Иванович Герасимов (1990-1993 гг.), Валентин Петрович Касаткин (1987-1990 гг.), Валентин ПетровичВдовин (1982-1987 гг.), Арнольд Иванович Калинин (1974-1982 гг.).

На мероприятии присутствовали представители МИД Португалии, видные португальские общественные деятели, журналисты, российские соотечественники, а также, в качестве почетных гостей, бывший посол РФ в Португальской Республике (2006-2013 гг.) П.Ф. Петровский и бывший посол Португалии в России (2004-2009 гг.) г-н Мануэл Марселу Курту.

В своем приветственном слове нынешний глава российской дипмиссии Михаил Леонидович Камынин напомнил, что текущий год проходит под знаком 240-летия установления дипломатических отношений между Россией и Португалией, в связи с чем особенно важно почтить тех профессионалов, которые внесли неоценимый вклад в сближение двух стран. «Необходимо помнить об исторических узах, объединяющих народы двух государств, и о тех, кто создавал эти связи», - подчеркнул Посол России.

В соответствии с приказом Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, бывший посол Португалии в России г-н Мануэл Марселу Курту был награжден нагрудным знаком МИД России «За вклад в международное сотрудничество».

Г-н М. Курту, которому в 1974 году было всего 25 лет, стал одним из первых дипломатов, которые открывали португальскую дипмиссию в Москве вскоре после Революции 25 апреля 1974 г. и восстановления двусторонних дипломатических отношений. Будучи на дипломатической службе в Москве, он стал свидетелем распада Советского Союза в 1991 году, а затем, уже в качестве посла - возрождения российской державы во главе с В. Путиным. С Россией г-на Мануэла тесными узами связывает и супруга Ирина.

Г-н М. Курту тепло поблагодарил за высокую оценку своего вклада в развитие отношений между двумя странами и полученную награду, выступив с речью на русском языке, а затем перешел на родной португальский.

«Португалия и Россия никогда не неходились в состоянии войны друг с другом», - отметил дипломат, напомнив, что «двусторонние отношения возникли очень давно, но были приостановлены с момента большевистской революции до окончания Нового государства». (Ни Первая Республика, ни режим Салазара-Каэтану не признали Советский Союз.)

Относительно своего прибытия в Россию, точнее - СССР, в 1974 году г-н М. Курту пояснил, что «это было фактически первое португальское посольство в Москве, потому как до того португальское представительство находилось в Санкт-Петербурге, столице Российской империи».

Бывший португальский посол рассказал о том, как в 1991-1992 годах дипломатические ведомства двух стран сотрудничали в процессе мирного урегулирования в Анголе, и что ему дважды приходилось участвовать в подготовке визитов Президента В.В. Путина в Португалию. Также дипломат поведал о любопытной истории, как однажды российский министр иностранных дел Сергей Лавров попросил его оставить переводчика за дверями, и они общались тет-а-тет в течение почти 45 минут.

Напомним, что в прошлом году глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встречался в Португалии со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Сильвой, а Президент Марселу Ребелу де Соуза был принят в Кремле Владимиром Путиным и пригласил вновь посетить Португалию. Пока что нет информации о том, что этот визит состоится в 2019 году, несмотря на празднование 240-летия дипломатических отношений.