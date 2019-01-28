Футболист сборной Португалии перешел в «Монако»

По информации официального твиттера команды, 23-летний португалец будет выступать за «монегасков» до конца сезона-2018/19.

В стан команды Диего Симеоне Желсон перешел летом прошлого года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне испанской Примеры Мартинс провел восемь матчей и не отметился результативными действиями, пишет gazeta.ru.

На счету хавбека также 21 матч в составе национальной команды Португалии. Он выступал в составе сборной на чемпионате мира — 2018.